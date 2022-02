Fluminense x Vasco: escalação, desfalques e mais do Campeonato Carioca 2022

A bola vai rolar neste sábado (26) para Fluminense x Vasco, no Nilton Santos, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Carioca, a partir das 17h (de Brasília).

Em busca da nona vitória consecutiva na temporada, o Tricolor volta a campo pelo Estadual após bater o Millonarios por 2 a 1 no jogo de ida da Pré-Libertadores.

Já o Vasco, com 19 pontos, chega embalado com duas vitórias consecutivas.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o clássico, o técnico Abel Braga mantém mistério sobre o time que vai mandar a campo contra o Vasco, mas a tendência é que poupe os seus principais jogadores para o confronto de volta contra o Millonarios, pela Pré-Libertadores.

Vale lembrar que o Tricolor conquistou a classificação para a fase final do Carioca com três rodadas de antecedência e tenta terminar em primeiro lugar para ter a vantagem do empate na semifinal do Estadual.

Do outro lado, o Vasco terá três titulares de volta. Nenê, Bruno Nazário e Juninho, depois de cumprirem suspensão na vitória sobre o Audax-Rio por 1 a 0, retornam.

Luiz Henrique e Juan Quintero, regularizados, devem aparecer no banco de reservas, enquanto Vitinho e Yuri Lara, lesionados, seguem fora.

Possível escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Pineida; Wellington, Martinelli, Nonato (Nathan) e Ganso; Arias e Caio Paulista.

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Matheus Barbosa, Juninho, Nenê, Bruno Nazário, Gabriel Pec e Raniel.

DESFALQUES

FLUMINENSE:

Matheus Ferraz: dores no joelho

David Duarte: lesionado

VASCO:

Vitinho e Yuri Lara: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO