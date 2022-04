Fluminense x Unión de Santa Fe: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

Fluminense e Unión de Santa Fe se enfrentam nesta terça-feira (26), no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Unión de Santa Fe DATA Terça-feira, 26 de abril de 2022 LOCAL Maracanã- Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Nelson Perez / Fluminense FC / Divulgação

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (26), no Maracanã.

MAIS INFORMAÇÕES

Novamente pressionado pela torcida após ser derrotado pelo Internacional por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Fluminense volta as atenções para a Copa Sul-Americana.

Na terceira posição do Grupo H, com três pontos, o Fluminense venceu o Oriente Petrolero por 3 a 0 na rodada de estreia, e foi derrotado pelo Junior Barranquilla por 3 a 0 na rodada seguinte.

Do outro lado, o Unión de Santa Fé, que vem de três derrotas seguidas no Campeonato Argentino, divide a liderança do Grupo H da Sul-Americana com o Junior Barranquilla.

A equipe argentina terá o apoio de sua torcida no Maracanã. Um grupo de torcedores deixou a Argentina rumo ao Rio de Janeiro para o jogo desta terça-feira.

A campanha do Fluminense na Copa Sul-Americana 2022

Fluminense 3 x 0 Oriente Petrolero - 6 de abril de 2022

Junior Barranquilla 3 x 0 Fluminense - 13 de abril de 2022

Fluminense x Unión de Santa Fé - 26 de abril de 2022, às 21h30 (de Brasília)

Fluminense x Junior Barranquilla - 4 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)

Unión de Santa Fé x Fluminense - 19 de maio de 2022, às 19h15 (de Brasília)

Oriente Petrolero x Fluminense - 26 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 3 x 2 Vila Nova Copa do Brasil 20 de abril de 2022 Fluminense 0 x 1 Internacional Brasileirão 23 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Fluminense Brasileirão 1 de maio de 2022 16h (de Brasília) Fluminense x Junior Barranquilla Copa Sul-Americana 4 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

UNIÓN DE SANTA FE

JOGO CAMPEONATO DATA Unión de Santa Fe 1 x 2 San Lorenzo Campeonato Argentino 19 de abril de 2022 Gimnasia 1 x 0 Unión de Santa Fe Campeonato Argentino 23 de abril de 2022

