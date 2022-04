O Fluminense recebe o Unión de Santa Fe nesta terça-feira (26), a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Na terceira posição do Grupo H, com três pontos, o Fluminense venceu o Oriente Petrolero por 3 a 0 na rodada de estreia, e foi derrotado pelo Junior Barranquilla por 3 a 0 na rodada seguinte.

Já o Unión de Santa Fe divide a liderança do Grupo H da Sul-Americana com o Junior Barranquilla, com quatro pontos cada.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Maracanã, o Fluminense entrará em campo com um time misto. Preocupado com a sequência de jogos na temporada, o técnico Abel Braga vai poupar André e Willian Bigode, que não foram relacionados para o duelo, enquanto Manoel, que saiu machucado contra o Internacional, também está fora.

"“A gente está encarando essa partida como uma decisão. Esse é um jogo que pode nos dar a liderança, e como só se classifica uma equipe por grupo temos que estar sempre no topo da tabela”, disse Paulo Henrique Ganso.

"A equipe tem que melhorar em relação ao que jogou nas últimas partidas, claro. A gente tem consciência disso. Jogando no Fluminense, a gente tem que sempre vencer, atacar o adversário e nesse jogo não será diferente", completou.

Do outro lado, o Unión de Santa Fe, sob o comando do técnico Gustavo Munúa, não poderá contar com Gastón González, destaque da equipe. O meia sofreu uma lesão no joelho esquerdo e vai passar por cirurgia.

Porém, o uruguaio Jonatan Alvez, recuperado de lesão no tornozelo, retorna.

Possível escalação do Fluminense: Fábio, Calegari, Nino (Luccas Claro), David Braz e Marlon; Wellington (André), Nonato (Martinelli) e Ganso; Caio Paulista, Arias e Cano.

Possível escalação do Unión de Santa Fe: Mele; Brítez (Blasi), Calderón, Polenta e Corvalán; Machuca, Nardoni, Portillo e Zenón; Luna Diale e Jonatan Alvez.

DESFALQUES

FLUMINENSE:

Manoel: machucado

André e Willian Bigode: poupados

UNION DE SANTA FE:

Gastón González e Federico Vera: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Esteban Ostojich - URU

Assistentes: Nicolas Taran e Carlos Barreiro - URU

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fluminense e Unión de Santa Fe será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada.