Fluminense x Sport: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (16), pela 30ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vindo de derrota histórica para o Corinthians, o Fluminense entra em campo contra o Sport pressionado pela vitória neste sábado (16), às19h (de Brasília), no Nilton , pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO x Sport DATA Sábado, 16 de janeiro de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Johnny Barros (SC)

Quarto árbitro: Tarcizo Pinheiro (RJ)

VAR: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes VAR: Antonio Dib (PI) e Flavio Gomes (RN)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca reencontrar o caminho da vitória / Foto: Lucas Merçon / Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser goleado pelo por 5 a 0 no meio da semana, o Fluminense entra em campo pensando apenas na vitória, de olho no G-6 do Brasileirão.

Mais times

Para o confronto, o técnico Marcão terá apenas um desfalque: Paulo Henrique Ganso. Já Marcos Paulo, com dores no pé, é tratado como dúvida.

Já o Sport, buscando se afastar do risco de rebaixamento, quer atenção especial contra o rival, que vem de goleada.

"Assisti o jogo inteiro com a família. Resultado significativo do Corinthians. Acho que torna nosso jogo mais difícil ainda contra o Fluminense, pelo resultado que eles vêm. É manter focado, fazer essas últimas sessões de treino para chegar bem no Rio e fazer um ótimo resultado.", disse Marquinhos.

O técnico Jair Ventura não terá Thiago Neves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Jonatan Gómez, que acionou o Sport na Justiça do Trabalho.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos; Yuri Lima, Hudson, Michel Araújo, Yago Felipe, Wellington Silva; Fred.

Provável escalação do Sport: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Fluminense Campeonato Brasileiro 7 de janeiro de 2021 Corinthians 5 x 0 Fluminense Campeonato Brasileiro 13 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fluminense Campeonato Brasileiro 20 de janeiro de 2021 20h30 (de Brasília) Fluminense x Campeonato Brasileiro 23 de janeiro de 2021 19h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 0 Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021 Sport 0 x 1 Campeonato Brasileiro 9 de janeiro de 2021

Próximas partidas