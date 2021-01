Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Tricolores entram em campo nesta sexta (29), às 17h30, pela final da Copa do Brasil Sub-17; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fluminense e São Paulo fazem a final da Copa do Brasil Sub-17 na tarde desta sexta-feira (29), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Mycujoo TV da CBF, na internet. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x São Paulo DATA Sexta-feira, 29 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio Luso Brasileiro - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 17h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Martins de Sá

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira e Rafael Gomes Rosa

Quarto árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLUMINENSE

A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Mycujoo TV da CBF, na internet. Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Após segurar o empate por 0 a 0 no jogo de ida, o Fluminense decide em casa a finalíssima da Copa do Brasil Sub-17. E para levantar o troféu, o Tricolor conta com Matheus Martins, artilheiro da competição com sete gols marcados.

Provável escalação do Fluminense: Cayo Fellipe; Lucas Justen, Caio Leão, Davi e Jefté; Alexsander, Metinho, Lucas Felipe e Matheus Martins; João Neto e Arthur.

SÃO PAULO



Já o São Paulo, após não conseguir levar a vantagem para o Rio de Janeiro, precisa vencer fora de casa para ficar com o título sem precisar das penalidades. O Tricolor paulista também conta com a boa fase do goleiro Leandro, que teve grande atuação no jogo de ida, além da volta de suspensão do lateral Patryck, expulso contra o Palmeiras por confusão após o apito final.

Provável escalação do São Paulo: Leandro; Flávio, Brian, Beraldo e Patryck; Léo, Matheus Amaral e Palmberg; Marquinhos, Talles Wander e João Adriano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 3 x 0 Flamengo Copa do Brasil Sub-17 20 de janeiro de 2021 São Paulo 0 x 0 Fluminense Copa do Brasil Sub-17 25 de janeiro de 2021

SÃO PAULO