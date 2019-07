Fluminense x São Paulo: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Equipes entram em campo neste sábado pela 12ª rodada do torneio nacional

Com a presença de Thomaz Koerich, auxiliar de Tite, técnico da seleção brasileira, e entram em campo neste sábado (27), às 19h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida pelo canal Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Fluminense x São Paulo DATA Sábado, 27 de maio LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Divulgação Fluminense

A partida será transmitida pelo canal Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLUMINENSE

Após vencer o Peñarol por 2 a 1 no duelo de ida das oitavas de final da , o volta suas atenções para o Brasileirão.

Na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com nove pontos, a equipe de Fernando Diniz busca a recuperação na competição nacional.

Nenê, recém-contratado pelo Fluminense do São Paulo, não poderá entrar em campo por força de contrato.

SÃO PAULO

Apesar do técnico Cuca manter mistério sobre a equipe titular que entrará em campo, Alexandre Pato, substituído por no intervalo da goleada sobre a , trabalhou na equipe titular durante a semana e deve ser escalado.

No entanto, o treinador não poderá contar com Liziero (iniciou transição), Rojas (em recuperação de lesão no joelho) e Pablo (em recuperação de lesão no ligamento do tornozelo).

“Se a gente encaixar a nossa marcação, a gente vai se sair bem, vai pegar o time deles sempre no contra-ataque pra gente fazer os gols. Tenho certeza que com o ataque que a gente tem, leve e rápido, a gente tem muita chance de conseguir o nosso objetivo”, disse Reinaldo.

Provável escalação: