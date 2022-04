Fluminense x Santos: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Fluminense e Santos se enfrentam neste sábado (9), no Maracanã, a partir das 16h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Santos DATA Sábada, 9 de abril de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (9), no Maracanã. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com o título Carioca e a vitória sobre o Oriente Petrolero na Copa Sul-Americana, o Fluminense volta as atenções para o início do Brasileirão.

Ao todo, o time carioca terá pela frente três competições pela frente. Questionado se dará prioridade para algum torneio, o técnico Abel Braga descartou a ideia.

"Para mim, não. Eu gostaria que chegasse alguém e falasse 'ó, vamos priorizar essa', mas ninguém fala nada, então nós vamos jogando. Um dia melhor do que o outro. Tem uma coisa importante. Nós geramos um respeito muito grande. Perdemos para o Olimpia, isso me deixou mal, a reação foi imediata, mas ninguém vai ganhar fácil do Fluminense. Estamos bem esquematizados, com a mentalidade muito alta", afirmou o treinador.

Enquanto o Tricolor atravessa um bom momento na temporada, o Santos, que foi eliminado ainda na fase de grupos do Paulistão, perdeu para o Benfield por 1 a 0 na estreia da SulA.

Em 91 jogos disputados entre as equipes, o Peixe soma 38 vitórias, contra 34 do Fluminense, além de 19 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 1 Flamengo Carioca 2 de abril de 2022 Fluminense 3 x 0 Oriente Petrolero Copa Sul-Americana 6 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Junior x Fluminense Copa Sul-Americana 13 de abril de 2022 21h30 (de Brasília) Cuiabá x Fluminense Brasileirão 16 de abril de 2022 21h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 3 x 2 Água Santa Paulistão 19 de março de 2022 Benfield 1 x 0 Santos Copa Sul-Americana 5 de abril de 2022

Próximas partidas