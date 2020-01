Fluminense x Portuguesa: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Tricolor visa a segunda vitória na Taça Guanabara nesta quinta-feira (23); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após estrear no com vitória sobre o , o enfrenta a Portuguesa nesta quinta-feira (23), às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B da Taça Guanabara, pelo Campeonato Carioca. O duelo terá transmissão do Premiere, na TV fechada. Para quem não conseguir assistir, a Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Portuguesa DATA Quinta-feira, 23 de janeiro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

Torcida do Fluminense no Maracanã / Foto: Getty Images

O duelo terá tranmissão do Premiere no pay-per-view. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de vitória sobre o Cabofriense por 1 a 0, sendo o único dos quatro grandes a começar a competição com triunfo, o registra enorme vantagem sobre a Portuguesa em confrontos históricos: 57 vitórias, seis empates e apenas cinco derrotas.

O Flu ocupa a vice-liderança do Grupo B, atrás apenas do líder .

Por outro lado, a Lusa não teve a mesma sorte diante do Madureira, sendo derrotada por 1 a 0.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Gilberto, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Orinho (Egídio); Hudson, Dodi, Miguel, Ganso (Nenê); Matheus Alessandro e Felippe Cardoso

Provável escalação da Portuguesa: Jefferson; Luis Gustavo, Marcão, Guerra e Diego Maia; Maicon, Muniz, Romário, Chay e André Silva; Jhulliam.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTUGUESA

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Portuguesa x Resende Campeonato Carioca 26 de janeiro 16h (de Brasília) Portuguesa x Macaé Campeonato Carioca 29 de janeiro 16h (de Brasília)

FLUMINENSE