Fluminense x Oriente Petrolero: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana

Fluminense e Oriente Petrolero se enfrentam nesta quarta-feira (6), no Maracanã, a partir das 19h15 (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Oriente Petrolero DATA Quarta-feira, 6 de abril de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, no Maracanã.

MAIS INFORMAÇÕES

Fala, @Germancanoofi: "O time está trabalhando para continuar ganhando. Acho que o Fluminense vai brigar muito na @SudamericanaBR, porque queremos esta taça também."



📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/gcG8aj82x5 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 4, 2022

Após conquistar o título Carioca desta temporada, o Fluminense vira a chave e agora foca 100% na Copa Sul-Americana.

O Fluzão decepcionou na Libertadores e caiu na terceira fase da competição para o Olimpia, em disputa de pênaltis. Apesar da precoce queda, a ida para a terceira fase deixou vivo o sonho do clube de conquistar alguma taça internacional na temporada. Isso porque o Tricolor vai disputar a Copa Sul-Americana e entra como um dos favoritos ao título. Na fase de grupos, o Flu terá pela frente o Oriente Petrolero-BOL, o Junior Barranquilla-COL e o Unión de Santa Fe-ARG.

O primeiro desafio do Time de Guerreiros será o Oriente Petrolero-BOL. Mas o adversário do Flu não vive um bom momento no Campeonato Boliviano. Antes de viajar para o Rio, a equipe comandada pelo ex-jogador Erwin Sánchez, perdeu de virada para o Deportivo Real Santa Cruz por 2 a 1, fora de casa. Na rodada anterior, o Oriente também saiu derrotado pelo mesmo placar, mas dessa vez o adversário foi o Blooming.

Com esses dois revés seguidos no Campeonato Boliviano, o time agora ocupa a 5ª posição na tabela com nove pontos. No total o Oriente Petrolero realizou sete jogos na competição nacional, venceu três e perdeu quatro. Já na Copa Sul-Americana, a equipe boliviana ganhou os dois jogos contra o Royal Peri, da Bolívia, e está com 100% de aproveitamento.

Jogos do Fluminense na Sul-Americana 2022

Fluminense x Oriente Petrolero - 6 de abril, às 19h15 (de Brasília)

Junior Barranquilla x Fluminense - 13 de abril, às 21h30 (de Brasília)

Fluminense x Unión de Santa Fe - 26 de abril, às 21h30 (de Brasília)

Fluminense x Junior Barranquilla - 4 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Unión de Santa Fe x Fluminense - 19 de maio, às 19h15 (de Brasília)

Oriente Petrolero x Fluminense - 26 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Qual é a premiação da Copa Sul-Americana e quando é a final?

Cada clube receberá R$ 900 mil pela fase de grupos, R$ 500 mil pelas oitavas de final, R$ 600 mil pelas quartas, e R$ 800 mil pelas semis. O vencedor leva mais R$ 5 milhões, e o vice R$ 2 milhões.

Apenas o primeiro colocado de cada grupo avança às oitavas de final, assim como os terceiros colocados de cada grupo da Libertadores. A final está marcada para o dia primeiro de outubro, no Mané Garrincha, em Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 2 Fluminense Campeonato Carioca 30 de março de 2022 Fluminense 1 x 1 Flamengo Campeonato Carioca 2 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Santos Brasileirão 9 de abril de 2022 16h30 (de Brasília) Junior Barranquilla x Fluminense Copa Sul-Americana 13 de abril de 2022 21h30 (de Brasília)

ORIENTE PETROLERO

JOGO CAMPEONATO DATA Oriente Petrolero 3 x 0 Royal Pari Copa Sul-Americana 15 de março de 2022 Deportivo Real Santa Cruz 2 x 1 Oriente Petrolero Campeonato Boliviano 2 de abril de 2022

Próximas partidas