Fluminense x Millonarios: escalação, desfalques e mais da Copa Libertadores 2022

Fluminense e Millonarios entram em campo na noite desta terça-feira (1), em São Nauário, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da segunda fase da Pré-Libertadores.

Como venceu o primeiro duelo por 2 a 1, o Tricolor entra em campo com a vantagem do empate. Já o time colombiano precisa de um triunfo por dois gols de diferença para avançar.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Fluminense não terá Fred disponível na noite desta terça, já que o atacante se machucou no duelo de ida. Para o seu lugar, Cano deve ser o escolhido por Abel Braga.

A única dúvida na equipe Tricolor é Calegari (aniversariante do dia), com desconforto muscular, e que será avaliado momentos antes da partida.

Do outro lado, o Millonarios chega descansado após ter poupado a sua equipe principal no fim de semana.

O time de Alberto Gamero não poderá contar com Sosa, suspenso.

Possível escalação do Fluminense: Fábio; Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari (Samuel Xavier), André, Yago e Cris Silva; Luiz Henrique, Willian Bigode e Cano.

Possível escalação do Millonarios: Álvaro Montero; Román, Llinás, Vargas e Bertel; Vega, Vásquez, Daniel Ruíz, Mackalister Silva e Richard Celis; Herazo..

DESFALQUES

FLUMINENSE:

Fred, Luan Freitas, John Kennedy, Marlon e David Duarte: lesionados

MILLONARIOS:

Sosa: suspenso.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fluminense é favorito contra o Millonarios nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,66 no triunfo Tricolor, $ 3,50 no empate e $ 4,33 caso os colombianos vençam.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,20 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,65 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 8,50.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fluminense e Millonarios será transmitido ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming, nesta quarta-feira (2), no Rio de Janeiro.