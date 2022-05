Fluminense x Junior Barranquilla: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

O Fluminense recebe o Junior Barranquilla nesta quarta-feira (4), no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Junior Barranquilla DATA Quarta-feira, 4 de maio de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (4), Maracanã.

MAIS INFORMAÇÕES

Sem vencer há três jogos na temporada (duas derrotas e um empate), o Fluminense volta as atenções para a Copa Sul-Americana em busca da recuperação.

O duelo terá a estreia de Fernando Diniz no comando do Tricolor após a saída de Abel Braga.

O Tricolor aparece na terceira posição do Grupo H, com quatro pontos, enquanto o Junior Barranquila é o líder, com sete. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado avança para a próxima fase.

As equipes se reencontram menos de um mês depois da vitória da equipe colombiana. Na ocasião, bateu o Flu por 3 a 0, com gols de Didier Moreno, Borja e Sambueza.



A campanha do Fluminense na Copa Sul-Americana de 2022



Fluminense 3 x 0 Oriente Petrolero - 6 de abril de 2022



Junior 3 x 0 Fluminense - 13 de abril de 2022



Fluminense 0 x 0 Unión Santa Fe - 26 de abril de 2022



Fluminense x Junior Barranquilla - 4 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)



Unión de Santa Fe x Fluminense - 15 de abril de 2022, às 19h15 (de Brasília)



Oriente Petrolero x Fluminense - 26 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)



ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 0 Unión de Santa Fe Copa Sul-Americana 27 de abril de 2022 Coritiba 3 x 2 Fluminense Brasileirão 1 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Fluminense Brasileirão 8 de maio de 2022 16h (de Brasília) Vila Nova x Fluminense Copa do Brasil 12 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

BARRANQUILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Oriente Petrolero 1 x 3 Junior Copa Sul-Americana 29 de abril de 2022 Junior 4 x 0 Envigado Campeonato Colombiano 2 de maio de 2022

Próximas partidas