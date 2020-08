Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Tricolor busca a primeira vitória no Brasileirão neste domingo (16); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com 100% de aproveitamento, o busca mais uma vitória no Campeonato Brasileiro neste domingo (16). O próximo desafio será contra o , a partir das 18h (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada da Série A.



QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x Internacional DATA Domingo, 16 de agosto de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem saber o que é vencer no Brasileirão (uma derrota e um empate), o Fluminense inicia a rodada na 14ª posição com apenas um ponto conquistado e busca o primeiro triunfo na competição nacional.

O técnico Odair Hellmann, que irá reencontrar o seu ex-clube, não poderá contar com Fred, lesionado. Marcos Paulo deverá ser o seu substituto.

Por outro lado, Yuri, recuperado de dores no púbis, volta a ficar à disposição.

O #TimeDeGuerreiros continua a preparação para o confronto contra o Internacional, que acontece no domingo, às 18h, no @maracana! #SejaSócio



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/xTLJw2qalJ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 14, 2020

Já o Internacinal chega embalado com duas vitórias e 100% de aproveitamento, mas o técnico Eduardo Coudet não poderá contar com D'Alessandro, com tendinite no joelho esquerdo.

A previsão é que o treinador repita a mesma escalação que venceu o no meio da semana por 2 a 0.

📸🇦🇹 Chegamos! O está no Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense. #VamoInter pic.twitter.com/1HGcLa9bve — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 14, 2020

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Igor Julião, Luccas Claro, Nino e Egídio; Dodi, Yago e Michel Araújo; Nenê, Evanilson e Marcos Paulo.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Boschilia e Patrick; Thiago Galhardo e Paolo Guerrero.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Fluminense Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 Fluminense 1 x 1 Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fluminense Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020 19h15 (de Brasília) -PR x Fluminense Campeonato Brasileiro 22 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Internacional Campeonato Brasileiro 8 de agosto de 2020 Internacional 2 x 0 Santos Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020

Próximas partidas