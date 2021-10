Fluminense x Fortaleza: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Jogo será nesta quarta-feira (6), pela 24ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Duelo de tricolores no Maracanã! Nesta quarta-eira (6), Fluminense e Fortaleza entram em campo a partir das 21h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (RJ), e do Premiere, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Fortaleza DATA Quarta-feira, 6 de outubro de 2021 LOCAL Maracanã, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves e Junior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn (PR)

Quarto árbitro: João Ennio Sobral (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Auxiliar do VAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor vai atrás da vitória fora de casa / Foto: Getty Images

O duelo desta quarta-feira será transmitido pela TV Globo (RJ), e do Premiere, na tv fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Fluminense chega descansado para o duelo desta quarta-feira, já que não atuou no fim de semana devido ao adiamento da partida contra o Santos.

O Tricolor conta com o retorno de Samuel Xavier, recuperado de incômodo muscular. Por outro lado, Yago é dúvida, enquanto Martinelli está suspenso, além de Hudson e Ganso lesionados.

Com apenas uma vitória nos últimos oito jogos (três empates e quatro derrotas), o Fortaleza vai pressionado para o jogo desta quarta-feira.

O Tricolor terá o retorno de Lucas Crispim, que cumpriu suspensão na última rodada.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Yago Felipe e Nonato; Luiz Henrique, Fred e Caio Paulista.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Lucas Lima e Lucas Crispim; David e Wellington Paulista (Robson)..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 1 RB Bragantino Brasileirão 26 de setembro de 2021 Cuiabá 2 x 2 Fluminense Brasileirão 20 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Atlético-GO Brasileirão 9 de outubro de 2021 16h30 (de Brasília) Corinthians x Fluminense Brasileirão 13 de outubro de 2021 21h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 3 Atlético-GO Brasileirão 2 de outubro de 2021 Sport 0 x 1 Fortaleza Brasileirão 26 de setembro de 2021

Próximas partidas