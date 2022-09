Fluminense x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Antes da decisão com o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, Tricolor encara o Leão no sábado; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Antes de encarar o Corinthians pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense recebe o Fortaleza neste sábado (10), às 19h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Sem vencer há três jogos na temporada (dois empates e uma derrota), o Tricolor, com 42 pontos e brigando pelo G-4, pode ter em campo um time misto já visando a decisão diante do Corinthians no meio da semana.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz volta a ter Nino à disposição, mas Alan e Luan Freitas, lesionados, estão fora.

Do outro lado, o Fortaleza, que vem de derrota para o Botafogo por 3 a 1 na última rodada, soma 30 pontos e aparece no meio da tabela.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não tem suspensos para o duelo, mas tem oito jogadores pendurados: Marcelo Boeck, Fernando Miguel, Titi, Ceballos, Juninho Capixaba, Ronald, Matheus Vargas e Romarinho.

Escalações:

Escalação do provável FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Nathan; Matheus Martins, Cano e Arias.

Escalação do provável FORTALEZA: Fernando Miguel; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi, Juninho Capixaba; Zé Welison, Lucas Sasha; Romarinho, Thiago Galhardo, Moisés; Robson.

Desfalques

Fluminense

Allan, com problema na panturrilha esquerda, e Luan Freitas, com joelho machucado, desfalcam o Tricolor neste sábado.

Fortaleza

Valentin Depietri segue no departamento médico.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fluminense é favorito contra o Fortaleza nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,80 na vitória do Tricolor, $ 3,30 no empate e $ 4,70 caso o Leão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,20 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,65 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual jogador irá balançar as redes, pagando-se $ 1,95 se for Cano, e $ 3,90 se for Robson.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

Nelson Perez / Fluminense FC / Divulgação

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Maracanã – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: PAULO ROBERTO ALVES (árbitro), RAFAEL TROMBETA e JEFFERSON CLEITON (assistentes), RAFAEL MARTINS (Quarto árbitro) e ADRIANO MILCZSKI (AVAR)