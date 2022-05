Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Jogo acontece neste domingo (29), pela oitava rodada do Brasileirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Flamengo se enfrentam na noite deste domingo (29), no Maracanã, às 18h (de Brasília), em clássico válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Flamengo DATA Domingo, 29 de maio de 2022 LOCAL Maracanã, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Manis e Evandro Lima (SP)

Quarto árbitro: Felipe Paludo (RJ)

VAR: Daiane dos Santos (SP)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo deste domingo, no Maracanã. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

MAIS INFORMAÇÕES

O Fluminense chega embalado para o clássico deste domingo, após aplicar uma goleada história na Copa Sul-Americana, embora tenha sido eliminado da competição continental.

O @11_matheusin, no dia que marcou o primeiro nos profissionais, deixou logo três! O @Germancanoofi marcou três em um jogo pela primeira vez com a Armadura Tricolor! Parabéns! pic.twitter.com/uapjNhF0o9 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 27, 2022

O Tricolor é o sétimo colocado do Brasileirão, com 11 pontos marcados.

Do outro lado, o Flamengo também vem de triunfo sobre o Sporting Cristal, pela Liberadores, apesar de seguir com a desconfiança de sua torcida.

Mais imagens do trabalho desta sexta-feira no Ninho do Urubu! 👊💪 #VamosFlamengo



📸: Paula Reis/CRF pic.twitter.com/gsSKyToL6l — Flamengo (@Flamengo) May 27, 2022

O Mengão está na 14ª posição do campeonato, com 9 pontos marcados.

Fla-Flu é um clássico centenário e já escreveram muita história no futebol. Clique aqui e confira quem venceu mais o dérbi!

Nos últimos cinco jogos disputados entre as equipes, o Fluminense leva a vantagem, com quatro vitórias, além de um empate. O Tricolor marcou oito gols no total, e sofreu dois.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Oriente Petrolero 1 x 10 Fluminense Copa Sul-Americana 26 de maio de 2022 Fortaleza 0 x 1 Fluminense Brasileirão 22 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Fluminense Brasileirão 5 de junho de 2022 11h (de Brasília) Fluminense x Atlético-MG Brasileirão 8 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 Sporting Cristal Brasileirão 24 de maio de 2022 Flamengo 1 x 0 Goiás Brasileirão 21 de maio de 2022

Próximas partidas