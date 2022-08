Fluminense x Cuiabá: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (7), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Fluminense e Cuiabá se enfrentam neste domingo (7), no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Mato Grosso, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Espírito Santo e a cidade de Juiz de Fora-MG), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Lutando para se manter no G-4 do Brasileirão, o Fluminense terá casa cheia para o confronto deste domingo. Até o momento, mais de 40 mil ingressos foram vendidos.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Caio Paulista, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas Manoel, Marrony e Felipe Melo retornam.

Do outro lado, o Cuiabá segue sem contar com Uendel, com lesão no joelho direito, enquanto Igor Cariús, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também está fora e deve ser substituído por Alan Empereur.

Em três jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma duas vitórias e um empate. No primeiro turno do Brasileirão, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Mario Pineira (Cris Silva); Martinelli, Nonato (Felipe Melo) e Paulo Henrique Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.

Possível escalação do CUIABÁ: Walter; João Lucas (Daniel Guedes), Joaquim, Marllon e Alan Empereur; Camilo, Pepê, Alesson (André Luís) e Gabriel Pirani (Jenison); Osorio (Valdívia) e Rodriguinho.

Desfalques da partida

Fluminense:

Caio Paulista: suspenso (terceiro cartão amarelo).

David Braz: lesionado.

Cuiabá:

Uendel: lesionado.

Igor Cariús: suspenso (terceiro cartão amarelo)

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fluminense é favorito contra o Cuiabá nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,45 na vitória do Tricolor, $ 4,00 no empate e $ 7,00 caso o Cuiabá vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $2,20 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,65 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambos os times irão balançar as redes, pagando-se $ 2,35 caso sim, e $ 1,50 caso não.

Quando é?

JOGO Fluminense x Cuiabá DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL Maracanã- Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Quarto árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 1 Fluminense Copa do Brasil 29 de julho de 2022 Santos 2 x 2 Fluminense Brasileirão 2 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Fluminense Brasileirão 14 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Fluminense x Fortaleza Copa do Brasil 17 de agosto de 2022 20h (de Brasília)

Cuiabá

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 26 de julho de 2022 Cuiabá 0 X 1 Fortaleza Brasileirão 31 de julho de 2022

Próximas partidas