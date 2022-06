Fluminense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quinta-feira (23), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fluminense recebe o Cruzeiro na noite desta quinta-feira (23), no Maracanã, a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta está marcado para o dia 12 de julho, às 21h (Brasília), no Mineirão. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, bem como através de seu serviço de streaming online - veja como assistir com o Amazon Prime Video.

O Fluminense chega às oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o Vila Nova. Já no Brasileirão, o time é o sexto colocado, com 18 pontos e vem de vitória sobre o Avaí.

O Tricolor terá o apoio de mais de 30 mil torcedores do Maracanã, e o duelo marcará ainda o reencontro de Fábio e Manoel, com seu ex-clube. "Tive uma passagem muito marcante e bonita no Cruzeiro, conquistando títulos importantes, inclusive um bicampeonato da Copa do Brasil. Tenho um respeito pelo clube e pelo torcedor, mas hoje visto a camisa do Fluminense e é por ela que vou lutar até o final por essa vaga na próxima fase do tornei", disse o zagueiro.

"É um clube em reconstrução, que vem fazendo uma boa campanha na Série B do Brasileiro, então vai ser um duelo muito difícil. Acredito que serão jogos muito estudados e decididos nos detalhes, por isso precisamos entrar totalmente ligados. Espero que o Cruzeiro possa conquistar o acesso para a Série A do Brasileiro, mas que a gente avance na Copa do Brasil", completou Manoel.

Do outro lado, o Cruzeiro passou pelo Remo na outra fase, após disputa de pênaltis. O time é o líder da Série B, 31 pontos e 79% de aproveitamento na competição.

A Raposa entra em campo defendendo a campanha de melhor ataque da Copa, com 10 gols marcados até o início da disputa das oitavas de final. Além disso, o atacante Edu é o artilheiro da atual edição, com cinco gols.

Nos últimos 20 confrontos diretos entre as equipes, o Cruzeiro venceu 8 vezes, o Fluminense outras 7, além de 5 empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista, André, Nonato, Ganso, Luiz henrique, Cano e Arias.

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Oliveira, Eduardo Brock, Geovane, Pedro Castro, Willian Oliveira, Bidu, Fernando Canesin, Rafa Silva e Edu.

Desfalques da partida

Fluminense:

Luan Freitas e Cris Silva: lesionados.

Cruzeiro:

Wagner: departamento médico.

Neto Moura: atuou por outra equipe nesta edição

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fluminense é favorito contra o Cruzeiro nas odds da Sportsbet.io (clique aqui para ver as melhores opções). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,92 na vitória do Tricolor, $ 3,37 no empate e $ 4,16 caso a Raposa vença.

Mais artigos abaixo

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,10 para ambos os times marcarem, e $ 1,68 para não. Há também a possibilidade de apostar qual time irá fazer gols primeiro, pagando-se $ 1,55 caso seja o Fluminense, e $ 2,85 caso seja o Cruzeiro.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Fluminense x Cruzeiro DATA Quinta-feira, 23 de junho de 2022 LOCAL Maracanã, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Luiz Castro (GO)

Assistentes: Bruno Pires e Fabrio Vilarinho (GO)

Quarto árbitro: Rafael Sá (RJ)

VAR: Daniel Bins (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 0 Avaí Brasileirão 19 de junho de 2022 América-MG 0 x 0 Fluminense Brasileirão 15 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Fluminense Brasileirão 26 de junho de 2022 16h (de Brasília) Fluminense x Corinthians Brasileirão 2 de julho de 2022 16h30 (de Brasília)

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 0 Ponte Preta Série B 16 de junho de 2022 Vasco 1 x 0 Cruzeiro Série B 12 de junho de 2022

Próximas partidas