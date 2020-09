Fluminense x Coritiba, pelo Brasileirão, será adiado por casos de Covid?

Nove jogadores do Tricolor testaram positivo neste sábado (26), mas duelo contra o Coxa marcado para segunda-feira (28) está confirmado

Uma nova novela terá início? Após o surto de Covid-19 no Flamengo que infectou, até o momento, 19 jogadores do elenco, foi a vez do Fluminense anunciar que nove atletas testaram positivo.

Enquanto o Sindiclubes conseguiu no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro suspender o duelo contra o Palmeiras marcado para este domingo (27) após ver a CBF e o STJD negarem o pedido do , a diretoria do Tricolor não se pronunciou sobre a possibilidade de pedir o adiamento da partida contra o , agendada para esta segunda-feira (28).

Quais jogadores testarm positivo para Covid-19?

André

Calegari

Marcos Paulo

Martinelli

Miguel

Luan

Luccas Claro

Luiz Henrique

Nascimento

Confira na íntegra a nota do :

"Em testes realizados nesta sexta-feira (25/09), no centro de treinamento do Fluminense, cinco jogadores tiveram resultados positivos para a Covid-19. São eles Calegari, Luccas Claro, Miguel, Luiz Henrique e Marcos Paulo.

No exame anterior à partida e no inquérito epidemiológico feito no dia do jogo todos os resultados haviam sido negativos.

No entanto, Marcos Paulo sentiu-se mal ainda no hotel e não seguiu com o grupo para o estádio. Durante a partida, Luiz Henrique sentiu-se mal e foi substituído.

Também no grupo do sub-23 houve resultados positivos nos testes de quatro atletas: André, Luan, Martinelli e Nascimento. Os atletas já estão isolados, cumprindo quarentena".