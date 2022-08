Fluminense x Coritiba: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Jogo acontece neste sábado (20), pela 23ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fluminense recebe o Coritiba neste sábado (20), no Maracanã, a partir das 19h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

O Tricolor chega aliviado para o duelo, após conquistar a classificação à semifinal da Copa do Brasil. Nino, com problema na coxa, é dúvida, enquanto David Braz e Alan, lesionados, seguem desfalcando o time de Fernando Diniz. O Flu é o quarto colocado do campeonato, com 38 pontos marcados.

Já o Coritiba não vence há três partidas, demitiu o técnico Morínigo e contratou Guto Ferreira. O Coxa não poderá contar com Boschilia, lesionado, enquanto Thonny Anderson foi afastado. Já o meia Robinho está recuperado e deve ser relacionado.

Nos últimos 20 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma seis vitórias, o Coritiba seis, além de oito empates. No primeiro turno do Brasileirão, o Coxa venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Possível escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino (David Duarte), Manoel, Caio Paulista, André, Nonato, Ganso, Matheus Martins, Cano e Arias.

Possível escalação do Coritiba: Muralha, Guillermo, Henrique, Castán, Egídio, Willian Farias, Andrey, Régis, Hugo, Alef Manga e Léo Gamalho.

Desfalques da partida

Fluminense:

David Braz e Alan: lesionados.

Coritiba:

Boschilia: lesionado.

Thonny Anderson: afastado.

Quando é?

JOGO Fluminense x Coritiba DATA Sábado, 20 de agosto de 2022 LOCAL Maracanã, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Cesar da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Oliveira e Celso Silva (MG)

Quarto árbitro: Alex Stefano (RJ)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 2 Fortaleza Copa do Brasil 17 de agosto de 2022 Internacional 3 x 0 Fluminense Brasileirão 14 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Corinthians Copa do Brasil 24 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília) Fluminense x Palmeiras Brasileirão 27 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Coritiba

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 0 x 1 Atlético-MG Copa Sul-Americana 14 de agosto de 2022 Coritiba 1 x 2 Santos Brasileirão 8 de agosto de 2022

Próximas partidas