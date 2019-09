Fluminense x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes voltam a se enfrentar neste domingo (15), agora pelo Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ser eliminado da pelo , o volta a reencontrar a equipe paulista neste domingo (15), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para o Rio de Janeiro e , além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO Fluminense x Corinthians DATA Domingo, 15 de setembro LOCAL Mané Garrincha - Brasília, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo entre Fluminense x Corinthians será transmitido ao vivo da TV Globo para o Rio de Janeiro e São Paulo, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLUMINENSE

Na última rodada do primeiro turno do Brasileiro, o Tricolor entra em campo com o possível retorno de Allan, que sentiu incômodo no pé direito.

Adotando um tom de mistério, o técnico Oswaldo de Oliveira comandou as atividades durante a semana sem esboçar o possível time titular.

Atualmente, o Tricolor ocupa a 17ª posição, com 15 pontos. Três a menos que o , primeiro time fora da degola.

Provável escalação: ​Muriel; Igor Julião, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan, Daniel, Ganso; Nenê, Yony González e João Pedro (Marcos Paulo).

CORINTHIANS

Visando seguir com a boa sequência no Brasileirão, o , dono da melhor defesa do campeonato, com apenas 11 gols sofridos, terá os jovens Bruno Méndez e Carlos Augusto ao lado de Gil e Fagner. Eles irão substituir Manoel e Danilo Avelar, poupados.

Mais artigos abaixo

"Os jogadores da defesa estão muito bem, para nós também é uma responsabilidade, entrar e fazer bem. É a primeira vez que vou jogar aqui de zagueiro. Estou muito contente. Têm jogadores de experiência do lado, Fagner e Gil, que me ajudam a todo momento para eu estar tranquilo", disse Bruno Méndez.

Provável escalação: ​Cássio; Fagner, Gil, Manoel e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso, Mateus Vital, Pedrinho e Clayson; Vagner Love.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Fluminense Brasileirão 7 de setembro 3 x 0 Fluminense Brasileirão 10 de setembro

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fluminense Brasileirão 22 de setembro 19h (de Brasília) Fluminense x Brasileirão 25 de setembro a confirmar

CORINTHIANS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Brasileirão 1 de setembro Corinthians 2 x 2 Ceará Brasileirão 7 de setembro