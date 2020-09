Fluminense x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (13), pela décima rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pressionados por uma vitória após as derrotas nos respectivos clássicos, e se enfrentam na tarde deste domingo (13), às 16h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV (exceto para o Rio de Janeiro), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x Corinthians DATA Domingo, 13 de setembro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Merçon / Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV (exceto para o Rio de Janeiro), além do canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pressionado por um resultado positivo após a derrota para o Palmeiras no meio da semana por 2 a 0, o Corinthians vem de um empate e um revés, e não tem mais o técnico Tiago Nunes no comando da equipe, demitido na última sexta-feira (11).

O técnico interino Dyego Coelho não terá o lateral-direito Fagner, além do zagueiro Danilo Avelar, que cumprirão suspensão automática após cartão vermelho no clássico.

Luan, ainda em recuperação de um estiramento na coxa direita, também está fora, assim como Boselli, em recuperação de uma entorse no tornozelo direito.

Já o Fluminense vem de derrota para o Flamengo por 2 a 1, e o técnico Odair Hellmann precisa ajustar a equipe para reencontrar o caminho da vitória após três rodadas.

Fred, após testar positivo para coronavírus, está fora, assim como Frazan, que se recupera de uma artroscopia.

Bom dia, Tricolor! O Fluzão volta ao CT Carlos Castilho hoje para seguir a preparação para a partida contra o Corinthians, no próximo domingo! 🇭🇺👊



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/NBmWHGw5Lx — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 11, 2020

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Calegari, Luccas Claro, Digão e Egídio; Yuri, Dodi e Michel Araújo; Nenê, Wellington Silva e Marcos Paulo (Fernando Pacheco).

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Michel Macedo, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton (Sidcley); Gabriel (Camacho) e Cantillo; Gustavo Mosquito (Léo Natel), Ramiro e Otero; Jô.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 Fluminense 1 x 2 Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Campeonato Brasileiro 16 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) Sport x Fluminense Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020 20h30 (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 2 Campeonato Brasileiro 5 de setembro de 2020 Corinthians 0 x 2 Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020

Próximas partidas