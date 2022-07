Fluminense x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (2), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Com mais de 35 mil ingressos vendidos, Fluminense e Corinthians se enfrentam neste sábado (2), no Maracanã, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, o torcedor acompanha a partida em tempo real.

Embalado com três vitórias consecutivas, o Tricolor, na sexta posição, com 21, não poderá contar com o volante Nonato e o atacante John Kennedy, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o Corinthians, que vem de empate sem gols com o Boca Juniors, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, busca voltar a vencer para seguir na cola do líder Palmeiras, que soma três pontos a mais.

O técnico Vítor Pereira adotou o tom de mistério e não confirmou as presenças dos titulares em campo, já visando o confronto de volta no meio da semana contra os argentinos.

Willian, que deslocou o ombro direito, e Fagner, com dores na coxa, são tratados como dúvidas.

"Temos Fluminense e depois Argentina para bater com Boca na casa deles. O melhor é descansar, dormir e começar a pensar a partir de amanhã na partida do Fluminense. Fábio (Santos) jogou 90 minutos há três dias, não acredito que pudesse dar capacidade. Jogador experiente, mas falta mocidade. Está fora de questão. Senão, qualquer dia não tenho 11 para colocar em campo. Ou fazemos um time da base, qualquer dia teremos um cenário deste", afirmou o português.

Em 99 jogos disputados entre as equipes, o Timão soma 36 vitórias, contra 33 do Tricolor, além de 30 empates. No último confronto, válido pelo Brasileirão de 2021, o Corinthians venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Fluminense: Fábio; Xavier, NIno, Manoel, Caio Paulista; André, Gustavo; Willian Bigode, Ganso, Jhon Arias; Cano.

Possível escalação do Corinthians: Cássio; Rafael Ramos, Raul Gustavo, João Victor e Lucas Piton; Roni, Giuliano e Matheus Araújo; Mantuan, Roger Guedes e Felipe Augusto.

Desfalques da partida

Fluminense:

Nonato e John Kennedy: suspensos (terceiro cartão amarelo)

Corinthians:

Maycon, Gil: lesionados.

Renato Augusto: desconforto na panturrilha.

Gustavo Mosquito: tendinite.

Quando é?

JOGO Fluminense x Corinthians DATA Sábado, 2 de julho de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Quarto árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 1 Cruzeiro Copa do Brasil 23 de junho de 2022 Botafogo 0 x 1 Fluminense Brasileirão 26 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Ceará Brasileirão 9 de julho de 2022 19h (de Brasília) Cruzeiro x Fluminense Copa do Brasil 12 de julho de 2022 21h (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 0 Santos Brasileirão 25 de junho de 2022 Corinthians 0 x 0 Boca Juniors Copa Libertadores 29 de junho de 2022

Próximas partidas