Fluminense x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), pela décima rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fluminense recebe o Ceará nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, embalado após vencer o rival Flamengo por 1 a 0. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x Ceará DATA Quarta-feira, 7 de julho de 2021 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Helton Nunes (SC)

Quarto árbitro: Alex Gomes (RJ)

VAR: Braulio da Silva (SC)

Assistente VAR: Thiaggo Americano (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca mais uma vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Divulgação Fluminense

A Globo, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo desta quarta-feira, às 21h30. Na Goal, o torcedor também pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o Flamengo, o Fluminense entra em campo mirando encerrar a rodada dentro do G-6.

Para o confronto diante do Ceará, o técnico Roger Machado faz mistério, mas deve manter a mesma base da equipe dos últimos jogos.

Do outro lado, o Ceará, que assim como o Tricolor soma 13 pontos no Brasileirão, não terá Saulo Mineiro, preservado. Jael e Cléber brigam por uma vaga no ataque.

Nosso próximo confronto será contra o Fluminense, fora de casa, amanhã (07/07), às 21h30, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Pra cima, Vozão! 👊🖤

⠀⠀#CearáSC #Vozão #FLUxCSC pic.twitter.com/6jBcgXuios — Ceará Sporting Club ᶜˢᶜ (@CearaSC) July 6, 2021

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier (Calegari), Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Caio Paulista (Cazares), Gabriel Teixeira e Fred.

Provável escalação do Ceará: Richard, Buiú, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon, Vina; Lima, Mendoza, Jael (Cléber).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 1 Corinthians Brasileirão 27 de junho de 2021 Flamengo 0 x 1 Fluminense Brasileirão 4 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Fluminense Brasileirão 10 de julho de 2021 19h (de Brasília) Cerro Porteño x Fluminense Brasileirão 13 de julho de 2021 19h15 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 0 Juventude Brasileirão 4 de julho de 2021 Bragantino 0 x 0 Ceará Brasileirão 1 de julho de 2021

Próximas partidas