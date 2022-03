Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal do Campeonato Carioca 2022

Fluminense x Botafogo se enfrentam neste domingo (27), no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonaro Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Record (para Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins), na TV aberta, do Cariocão Play, na plataforma de streaming, da Twitch (nos canais Casimito, Gaules e RonaldoTV), e do YouTube (Camisa 21), na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Botafogo DATA Domingo, 27 de março de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Record (para Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins), na TV aberta, o Cariocão Play, na plataforma de streaming, a Twitch (nos canais Casimito, Gaules e RonaldoTV), e o YouTube (Camisa 21), na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo (27), no Maracanã. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Fluminense venceu o primeiro jogo da semifinal por 1 a 0, e agora entra em campo contra o Botafogo podendo até perder por um gol de diferença. Na primeira fase, encerrou na liderança, com 28 pontos (nove vitórias, um empate e uma derrota).

Do outro lado, o Alvinegro, que terminou em quarto lugar, com 20 pontos (seis vitórias, dois empates e três derrotas), só interessa vencer por dois ou mais gols de vantagem para avançar à final contra o Flamengo.

Porém, a missão não é fácil. A última vez que o Tricolor foi derrotado pelo rival por um saldo assim foi em abril de 2017, quando o Bota venceu por 3 a 1, em jogo válido pela semifinal da Taça Rio.

De lá para cá, as equipes se enfrentaram 19 vezes: 10 vitórias do Fluminense, quatro do Botafogo, além de cinco empates.

"Estamos com uma vantagem boa. Já enfrentamos eles duas vezes esse ano, dois resultados positivos. Então creio que a gente vai entrar para buscar outro resultado positivo e conquistar a vaga para a final", afirmou o volante André, destaque do Tricolor.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fluminense é favorito contra o Botafogo nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,83 no triunfo do Tricolor, $ 3,20 no empate e $ 4,00 caso o Alvinegro vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,25 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,61 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 8,00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Olimpia 2 (4) x (1) 0 Fluminense Libertadores 17 de março de 2022 Botafogo 0 x 1 Fluminense Carioca 21 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Santos Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir Cuiabá x Fluminense Brasileirão 17 de abril de 2022 A definir

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Audax 2 x 2 Botafogo Carioca 13 de março de 2022 Botafogo 0 x 1 Fluminense Carioca 21 de março de 2022

Próximas partidas