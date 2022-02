Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Carioca 2022

Fluminense e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (10), no Estádio Nilton Santos, a partir das 20h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, na TV fechada, e do Cariocão Play e da Eleven Sports, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Botafogo DATA Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O OneFootball, na TV fechada e o Cariocão Play e a Eleven Sports, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (10), no Nilton Santos.

MAIS INFORMAÇÕES

A partida entre Fluminense x Botafogo será realizada nesta quinta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. As equipes estão separadas apenas por um ponto de diferença na tabela de classificação.

Embalado com a vitória sobre o Flamengo por 1 a 0 na última rodada, o Fluminense chega confiante para o clássico contra o Botafogo, buscando emplacar o quarto triunfo consecutivo no Estadual.

Do outro lado, o Botafogo, com um empate e três vitórias consecutivas no Carioca, busca se manter na liderança. Atualmente, o Alvinegro divide a ponta com o Vasco com 10 pontos.

Nos últimos dois jogos entre as equipes, o Fluminense venceu (2 a 0 no Brasileirão 2020, e 1 a 0 no Cariocão 2021). No restrospecto geral, o Tricolor também leva pequena vantagem. Em 328 jogos disputados, são 120 vitórias, 106 derrotas e 102 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Botafogo

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 4 x 2 Madureira Carioca 3 de fevereiro de 2022 Botafogo 2 x 0 Nova Iguaçu Carioca 7 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Botafogo Carioca 13 de fevereiro de 2022 20h (de Brasília) Botafogo x Resende Carioca 17 de fevereiro de 2022 18h (de Brasília)

Fluminense

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Audax Carioca 3 de fevereiro de 2022 Flamengo 0 x 1 Fluminense Carioca 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas