Fluminense x Botafogo: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Cássico neste domingo (15) marca possível estreia de Diego Souza com a camisa do Bota pela quarta rodada da Taça Rio

O recebe o neste domingo (17), a partir das 19h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada da , com a provável estreia de Diego Souza com a camisa do Botafogo.

Veja informações da partida!

JOGO Fluminense x Botafogo DATA Domingo, 17 de março LOCAL Estádio do Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: robertharding )

A partida terá transmissão no Premiere FC . Aqui na Goal você também acompanha o tempo real do jogo!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Fluminense

Após vencer o Boavista com facilidade na última quarta-feira (13) por 3 a 0, o Fluminense se prepara para o clássico com o Botafogo de olho na classificação para o mata-mata do Carioca após se isolar na liderança do Grupo B.

Apesar de Ganso ter sido substituído no duelo em Saquarema, o técnico Diniz tranquilizou a torcida ao afirmar que o jogador deixou o campo apenas para preservar e utilizar outros jogadores.

"Foi só uma pancada, de leve. Saí para me preservar e para colocar todo mundo para jogar, também, o que é importante para o nosso grupo", destacou o camisa 10.



Desfalques:

Digão - diagnosticado com uma fratura na perna esquerda

Provável escalação:

Botafogo

Apenas quarto colocado no Grupo C da Taça Rio, o Botafogo pode ter um reforço importante para o clássico de domingo: a estreia de Diego Souza.

Já regularizado, o jogador é uma das principais contratações do clube para a atual temporada, e já está apto para entrar em campo com a camisa do clube.

Durante a semana, o atacante participou das atividades e jogo-treino contra a equipe Sub-20. Além de Diego Souza, outra novidade é a presença de Alex Santana. O volante, que ficou de fora das últimas duas partidas da equipe por uma lesão, está recuperação e provavelmente estará à disposição para o técnico Zé Ricardo

Provável escalação: