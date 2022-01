Fluminense x Bangu: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Fluminense e Bangu entram em campo nesta quinta-feira (27), no estádio Luso-Brasileiro, a partir das 20h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do Elevensports, do Cariocão Play e do Flu TV, na internet. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Bangu DATA Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Elevensports, o Cariocão Play e a Flu TV, na internet, irão transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Fluminense inicia sua campanha no Campeonato Carioca querendo acabar com o jejum de dez anos sem o título do estadual.

A equipe das Laranjeiras reforçou o elenco com nomes Felipe Melo, Willian Bigode e Nathan e chega como uma das favoritas à conquista.

Do outro lado, o Bangu quer surpreender no estadual e promete brigar de igual para igual com o adversário desta quinta-feira. .

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 3 x 0 Chapecoense Brasileirão 9 de dezembro de 2021 Bahia 2 x 0 Fluminense Brasileirão 5 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Madureira x Fluminense Carioca 30 de janeiro de 2022 18h (de Brasília) Fluminense x Audax Carioca 3 de fevereiro de 2022 21h (de Brasília)

BANGU

Próximas partidas