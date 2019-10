Fluminense x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Tricolor recebe o Bahia neste sábado (12), pela 25ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo na noite deste sábado (12), às 19h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Bahia DATA Sábado, 12 de outubro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:divulgação Fluminense FC

O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada . Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLUMINENSE

Vindo de empate com o sem gols na última rodada, o entra em campo neste sábado com desfalques importantes para enfrentar o Bahia.

Além de Allan e Caio Henrique, com a seleção olímpica, e Marcos Paulo, com a seleção sub-19 de , Marcão ainda perdeu Ganso e Yuri, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, o treinador tentou minimizar o prejuízo para o confroto.

"Tenho muita confiança no grupo que temos, todos que entram têm correspondido à altura. Quem entrar vai corresponder à expectativa", disse Marcão.

O Tricolor ocupa apenas a 15ª posição na tabela do Brasileirão , com 26 pontos. A três pontos do Ceará, que abre a zona de rebaixamento..

Provável escalação do Fluminense: ​Muriel; Gilberto, Nino, Frazan e Orinho; Airton, Daniel, Nenê e Wellington Nem; Yony González e João Pedro.

BAHIA

Assim como o Fluminense, o Bahia também conta com alguns desfalques para o duelo. Moisés, que sofreu lesão na coxa, está vetado.

"Vamos no limite de novo. As alterações não estão descartadas, mas não muitas para não descaracterizar a equipe", disse Roger Machado.

Por outro lado, o técnico poderá ter o retorno de Guerra, que cumpriu suspensão no empate com o , além de Gilberto e Élber.

Mais artigos abaixo

Com o empate na última rodada, o Bahia caiu uma posição na tabela. Atualmente, ocupa a oitava colocação, com 38 pontos.

Provável escalação do Bahia: ​Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Giovanni; Gregore, Flávio e Guerra; Élber, Artur e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Fluminense Brasileirão 6 de outubro Cruzeiro 0 x 0 Fluminense Brasileirão 10 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x -PR Brasileirão 17 de outubro 21h (de Brasília) x Fluminense Brasileirão 20 de outubro 18h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 2 Brasileirão 5 de outubro Bahia 0 x 0 São Paulo Brasileirão 9 de outubro

Próximas partidas