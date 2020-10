Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (10), pela 15ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com duas vitórias e um empate, o recebe o na tarde deste domingo (11), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para o Rio de Janeiro), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x Bahia DATA Domingo, 11 de outubro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Merçon / Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para o Rio de Janeiro), além do canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após enfrentar um surto de Covid-19 no elenco, o Fluminense embalou três rodadas sem perder (duas vitórias e um empate), e chega para o duelo contra o Bahia confiante em busca de mais três pontos.

Para o duelo, o técnico Odair Hellmann deve realizar algumas mudanças na equipe. Após cumprir suspensão na última rodada, Michel Araújo retorna, enquanto Calegari, Luccas Claro e Luiz Henrique, estão recuperados do coronavírus.

O #TimeDeGuerreiros se reapresentou hoje e começou a preparação para a partida contra o Bahia!



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/dhCLT3JHl4 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 9, 2020

Desta forma, Nino, Igor Julião, Yago Felipe e Fernando Pacheco podem ficar no banco de reservas.

Já o Bahia, após vencer o por 3 a 0, busca embalar a segunda vitória consecutiva.

O técnico Mano Menezes poderá contar novamente com o meia Rodriguinho e o lateral Nino.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Calegari, Nino (Digão), Luccas Claro e Danilo Barcelos; Hudson, Dodi e Nenê; Michel Araújo, Luiz Henrique e Fred.

Provável escalação do Bahia: Douglas, Ernando, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba; Gregore, Elias, Daniel; Clayson, GIlberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 2 x 4 Fluminense Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fluminense Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília) Fluminense x Ceará Campeonato Brasileiro 17 de outubro de 2020 19h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 2 Sport Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 Bahia 3 x 0 Vasco Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020

Próximas partidas