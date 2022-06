Fluminense x Avaí: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece neste domingo (19), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

No Maracanã, o Fluminense recebe o Avaí neste domingo (19), a partir das 19h (de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, do Premiere, e do streaming da Amazon Prime Video (veja como), na TV fechada.

Quer ver as melhores odds para esse jogo? Clique aqui e acesse a Sportsbet.io

O Fluminense é o 11º colocado do Brasileirão, não vence há duas partidas e deve ter mudanças na equipe. O Tricolor conta com retornos de André, Arias e David Braz, que cumpriram suspensão. Já Cris Silva continua no departamento médico.

Do outro lado, o Avaí busca a sua terceira vitória consecutiva no campeonato. O time catarinense está na sétima posição, com 17 pontos marcados, mas não terá Douglas, Galdezani e Jean Pyerre lesionados. Entretanto, Bruno Silva, Raniele e Eduardo retornam após suspensão.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense registra oito vitórias, contra cinco do Avaí, além de um empate.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Luiz Henrique, Arias e Cano.

Avaí: Vladimir; Kevin, Bressan, Arthur e Cortez; Raniele, Eduardo e Bruno Silva; Pottker, Muriqui e Bissoli.

Desfalques

Fluminense

Cris Silva: lesionado.

Avaí

Douglas, Galdezani e Jean Pyerre: departamento médico.

Quando é?

JOGO Fluminense x Avaí DATA Domingo, 19 de junho de 2022 LOCAL Maracanã, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Victor dos Santos e Rafael Trombeta (PR)

Quarto árbitro: Grazianni Rocha (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 0 Fluminense Brasileirão 15 de junho de 2022 Fluminense 0 x 2 Atlético-GO Brasileirão 11 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Cruzeiro Copa do Brasil 23 de junho de 2022 19h (de Brasília) Botafogo x Fluminense Brasileirão 26 de junho de 2022 16h (de Brasília)

Avaí

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 3 x 2 Fortaleza Brasileirão 16 de junho de 2022 Botafogo 0 x 1 Avaí Brasileirão 13 de junho de 2022

Próximas partidas