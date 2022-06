Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo da 10ª rodada do Brasileirão acontece nesta quarta-feira (8); veja como acompanhar na TV e na internet

No Maracanã, o Fluminense recebe o Atlético-MG quarta-feira (8), a partir das 20h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, o torcedor acompanha o duelo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Fluminense x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 8 de junho de 2022 LOCAL Maracanã, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Bernardi e Jose Calza (RS)

Quarto árbitro: Rafael Sá (RJ)

VAR: Daiane dos Santos (SP)

Informações da partida

O Fluminense quer reencontrar a vitória no Brasileirão, já que vem de duas derrotas consecutivas.

Trabalhos finalizados no CT Carlos Castilho, enquanto a #Flu40k não para de subir!



📸: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/tq5KQJCPKS — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 7, 2022

Na 13ª posição, o Tricolor soma 11 pontos até o momento.

Já o Atlético-MG sabe que um triunfo pode colocá-lo na vice-liderança do campeonato.

💪🏾 Último treino antes do embarque para o Rio. #VamoGalo! 🏴🏳️ pic.twitter.com/ebiE75SC3e — Atlético (@Atletico) June 7, 2022

O Galo atualmenta está em terceiro lugar, com 16 pontos marcados.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Luccas Claro, Manoe, Caio Paulista, André, wellington, Ganso, Cano, Willian e Luiz Henrique.

Atlético-MG: Everson, Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso, RUbens, Allan, Jair, Ademir, Nacho, Sasha e Hulk.

Desfalques

Fluminense

Nonato: suspenso.

Matheus Martins: convocado para a seleção brasileira sub-20.

Atlético-MG

Eduardo Vargas e Zaracho: departamento médico.

Últimos resultados e próximos jogos

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 0 Fluminense Brasileirão 5 de junho de 2022 Fluminense 1 x 2 Flamengo Brasileirão 29 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Atlético-GO Brasileirão 11 de junho de 2022 19h (de Brasília) América-MG x Fluminense Brasileirão 15 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG Brasileirão 5 de junho de 2022 Atlético-MG 2 x 1 Avaí Brasileirão 29 de maio de 2022

Próximas partidas