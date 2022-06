Fluminense x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo da 11ª rodada do Brasileirão acontece neste sábado (11); veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Atlético-GO entram em campo na noite deste sábado (11), no Maracanã, a partir das 19h (de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileirão.



A partida terá transmissão ao vivo do streaming da Amazon Prime Video (veja como), na TV fechada. Na GOAL, você acompanha o duelo em .



Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Fluminense x Atlético-GO DATA Sábado, 11 de junho de 2022 LOCAL Maracanã, Rio de Janeiro -RJ HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Daniel Ziolli (SP)

Quarto árbitro: Alexandre de Jesus (RJ)

VAR: Pablo Ramon Pinheiro (RN)

Informações da partida

O Fluminense chega empolgado para o jogo deste sábado, após golear o Atlético-MG. Agora, o Tricolor, em oitavo lugar, com 14 pontos, quer fazer uma outra boa exibição diante de sua torcida, para mostrar que o último jogo não foi um "ponto fora da curva".

O time das Laranjeiras, porém, não terá Paulo Henrique Ganso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Nathan deve ganhar uma oportunidade entre os titulares de Fernando Diniz, que pode optar ainda por Caio Paulista ou Willian Bigode.

Do outro lado, o Atlético-GO ganhou fôlego para seguir firme na luta para deixar a zona de rebaixamento, após a vitória sobre o Avaí. O Dragão é o 18º colocado, com 10 pontos marcados.

A única baixa do Dragão é Wanderson, lesionado. Assim, o técnico Jorginho tem praticamente todos os jogadores à disposição e deve promover alterações na equipe, possivelmente com Gabriel Baralhas e Wellington Rato voltando aos onze iniciais.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, David Braz, Cris Silva, André, Wellington, Nathan, Luiz Henrique, Cano e Arias.

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Edson Felipe, Ramon Menezes e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Airton, Wellington Rato e Shaylon (Luiz Fernando ou Churín.

Desfalques

Fluminense

Ganso: suspenso.

Atlético-GO

Wanderson: lesionado.

Últimos resultados e próximos jogos

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 5 x 3 Atlético-MG Brasileirão 8 de junho de 2022 Juventude 1 x 0 Fluminense Brasileirão 5 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Fluminense Brasileirão 15 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Fluminense x Avaí Brasileirão 19 de junho de 2022 19h (de Brasília)

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 2 x 1 Avaí Brasileirão 8 de junho de 2022 Atlético-GO 0 x 1 Corinthians Brasileirão 4 de junho de 2022

Próximas partidas