Fluminense x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Partida acontece neste sábado (23), pela sétima rodada Brasileiro sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Atlético-GO entra em campo neste sábado (23), nas Laranjeiras, a partir das 15h (de Brasília), pela sétima rodada do Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV, na internet.

Vindo de derrota na última rodada e apenas o nono colocado do grupo B, com 5 pontos, o Fluminense vai a campo querendo se recuperar no campeonato. O Tricolor soma uma vitória, dois empates e três derrotas.

Já Atlético-GO vive campanha parecida com a do rival, e está na oitava colocação, com 6 pontos marcados (duas vitórias e quatro derrotas).

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do Fluminense: Cayo, Mateus Alves, Lucas Justen, Gustavo Lovo, Felipe, Diego, Damaceno, Givigi, Alexsander, Jefté e Arthur.

Possível escalação do Atlético-GO: Leonardo, Cauari, Ronald, Samuel, Thiago, Issac, Guilherme, Renan, Douglas, Marcos e Willian.

Desfalques da partida

Fluminense:

sem desfalques confirmados.

Atlético-GO:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Fluminense x Atlético-GO DATA Sábado, 23 de julho de 2022 LOCAL Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Tarcizo Caetano (RJ)

Assistentes: Karen Augusto e Jéssica Guimarães (RJ)

Quarto árbitro: Marcus Brandão (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 2 Vasco Carioca sub-20 20 de julho de 2022 Santos 3 x 0 Fluminense Brasileiro sub-20 16 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Fluminense Carioca sub-20 27 de julho de 2022 10h (de Brasília) Fluminense x Chapecoense Brasileiro sub-20 31 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 2 Atlético-GO Brasileiro sub-20 16 de julho de 2022 Atlético-GO 0 x 2 Santos Brasileiro sub-20 10 de julho de 2022

Próximas partidas