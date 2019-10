Fluminense x Athletico-PR: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Tricolor recebe o Furacão nesta quinta-feira (17), pela 26ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e -PR entram em campo na noite desta quinta-feira (17), às 21h (de Brasília), em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo ao vivo e exclusiva do GloboEsporte.com. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x DATA Quinta-feira, 17 de outubro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:divulgação Fluminense FC

O duelo terá transmissão ao vivo e exclusiva do GloboEsporte.com. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLUMINENSE

Vindo de vitória sobre o por 2 a 0, o Tricolor não poderá ter a presença do capitão, Digão, com lesão no músculo posterior da coxa direita. Frazan deve ser o seu substituto.

Presente nas duas últimas vitórias da equipe, contra e Bahia, Guilherme pode ser o trunfo do nesta quinta. O meia foi campeão da com o Furacão no último ano.

"Certamente, será um jogo muito equilibrado. Vejo valências parecidas em ambas as equipes, o que faz com que a disputa possa ser decidida em um ou outro detalhe. Estive no Athletico por um ano e meio, e grande parte desse elenco, que o país todo tem elogiado, já estava lá, fazendo um grande trabalho, que nos rendeu um título internacional, em 2018. Por outro lado, a gente vive um momento legal na competição e tenho visto evolução em todos os sentidos no nosso time", disse Guilherme.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto, Nino, Frazan e Caio Henrique; Allan, Yuri Lima, Nenê e Ganso; Yony González e João Pedro

ATHLETICO-PR

Ocupando a décima posição, com 35 pontos, o Furacão terá o retorno de Bambu e Pedro Henrique contra o Flu. Com duas opções na zaga, o técnico Tiago Nunes ganhou dois nomes para susbtituir Thiago Heleno, que cumpre suspensão.

Além do mais, o treinador ainda terá a volta do volante Bruno Guimarães e do goleiro , que estavam com a seleção brasileira pré-olímpica e principal, respectivamente.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Madson, Pedro Henrique (Bambu), Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington; Bruno Guimarães, Léo Cittadini, Rony e Marcelo; Marco Ruben

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Fluminense Brasileirão 9 de outubro Fluminense 2 x 0 Bahia Brasileirão 12 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fluminense Brasileirão 20 de outubro 18h (de Brasília) Fluminense x Brasileirão 27 de outubro 18h30 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Athletico-PR Brasileirão 10 de outubro Athletico-PR 0 x 2 Flamengo Brasileirão 13 de outubro

Próximas partidas