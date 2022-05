Fluminense x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

O Fluminense recebe o Athletico-PR neste sábado (14), em Volta Redonda, às 21h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Athletico-PR DATA Sábado, 14 de maio de 2022 LOCAL Raulino de Oliveira, Volta Redonda - RJ HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abel (SC)

Assistentes: Kleber Gil e Éder Alexandre (SC)

Quarto árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, vão transmitir o jogo deste sábado, no Raulino de Oliveira.

MAIS INFORMAÇÕES

O Fluminense é o 15º colocado do Brasileirão, com 5 pontos marcados.

O Tricolor vem de vitória sobre o Vila Nova, pela Copa do Brasil, e avançou às oitavas da competição.

Já o Athletico-PR está em 12º lugar, com 6 pontos.

O Furacão também avançou na Copa, ao golear novamente o Tocantinópolis.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 0 x 2 Fluminense Copa do Brasil 11 de maio de 2022 Palmeiras 1 x 1 Fluminense Brasileirão 8 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Union de Santa Fe x Fluminense Copa Sul-Americana 19 de maio de 2022 19h15 (de Brasília) Fortaleza x Fluminense Brasileirão 22 de maio de 2022 16h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 4 x 0 Tocantinópolis Copa do Brasil 10 de maio de 2022 Athletico-PR 1 x 0 Ceará Brasileirão 7 de maio de 2022

Próximas partidas