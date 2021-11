Fluminense x América-MG: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Fluminense enfrenta o América-MG neste domingo (21), às 17(de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na tv fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (21), no Maracanã. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lutando por uma vaga na pré-Libertadores, o Fluminense busca a recuperação após a derrota para o Juventude.

Para a partida, o técnico Marcão terá os retornos de Fred e Samuel Xavier, que cumpriram suspensão na última rodada.

Por outro lado, Lucca, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Já o América-MG, também 45 pontos, segue sem contar com Fabrício, com uma sobrecarga muscular.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Gustavo (Martinelli) e Yago; Arias, Fred e Caio Paulista.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli, Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê; Ademir, Zárate, Felipe Azevedo (Carlos Alberto).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 1 Palmeiras Brasileirão 14 de novembro de 2021 Juventude 1 x 0 Fluminense Brasileirão 17 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Internacional Brasileirão 24 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília) Atlético-MG x Fluminense Brasileirão 28 de novembro de 2021 16h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 3 x 1 Grêmio Brasileirão 13 de novembro de 2021 América-MG 0 x 0 Atlético-GO Brasileirão 17 de novembro de 2021

Próximas partidas