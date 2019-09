Fluminense vive situação pior que a de 2013, quando se salvou fora dos gramados

Com apenas 12 pontos em 16 partidas, time tem rendimento inferior ao obtido há seis anos, quando ficou em 17º, mas se safou por erros de Lusa e Fla

O vive uma situação dramática no Campeonato Brasileiro 2019. Embora tenha um jogo a menos, a equipe fez 12 pontos em 16 partidas e ocupa a 18ª colocação. Na luta contra o rebaixamento, o time está em um momento até pior que o vivido em 2013.

Naquela ocasião, depois de 16 partidas disputadas, o Tricolor já contava com 18 pontos, um a mais que o , primeiro da zona de rebaixamento à época. O rendimento era de 37,5%.

Hoje, depois de 16 jogos, o aproveitamento é inferior. Com 12 pontos em 48 possíveis, o time tem média de 25% na busca por pontos.

Naquele ano, com os resultados obtidos em campo, o Fluminense seria rebaixado na última rodada do Brasileirão, com 46 pontos. No entanto, como Portuguesa e foram punidos com a perda de pontos, o time das Laranjeiras terminou na elite do futebol brasileiro, com 46 pontos, dois a mais que a Lusa.

A campanha de 2019, pior até que a de 2013, faz com que o se veja obrigado a melhorar o rendimento. Os matemáticos costumam dizer que é necessário fazer 45 pontos para garantir a manutenção na elite do futebol nacional. Desta forma, o Flu teria que fazer 33 pontos em 66 disputados até o fim do torneio. Ou seja, seria necessário um aproveitamento de 50% na reta final do torneio, algo bem inferior do que o time tem conseguido até o momento.

Um dos principais nomes do elenco por conta das experiências passadas, Wellington Nem cobra os companheiros e até a torcida:

"Agora é todo mundo se juntar, bater no peito, assumir a responsabilidade, ser homem - não tem moleque - e tirar o Fluminense dessa situação. Só assim vamos sair. Se desanimar, baixar a cabeça, fica pior a situação. Se estamos trabalhando, temos que trabalhar o dobro para poder sair dessa situação que o Fluminense não merece. Vou trabalhar, botar a cara, para tirar o Fluminense dessa situação. E peço apoio da torcida. Se todos nos juntarmos, podemos sair dessa. Se um abandonar o barco - torcida ou jogador -, fica pior ainda", comentou.