Fluminense vai usar camisa contra homofobia após caso Fellipe Bastos

O duelo de estreia de Ganso também terá a participação de 50 crianças da Cidade de Deus nas arquibancadas do Setor Oeste

Após as declarações homofóbicas feitas por Fellipe Bastos em um vídeo gravado durante a final da Taça Guanabara, o Fluminense utilizará uma camisa com a inscrição #Timedetodos para a partida contra o Bangu, na noite desta nesta sexta-feira (22).

O confronto será a estreia de Paulo Henrique Ganso na equipe do Flu, e a ideia do clube é atingir todos os torcedores do Brasil, principalmente os do Tricolor, para que participem da ação e reduzam eventuais atitudes homofóbicas, tanto no estádio quando no dia a dia.

A luta pelo fim de qualquer tipo de discriminação diz respeito a todos nós. Por isso, levaremos #TimeDeTodos no peito na partida de hoje. Para reforçar que, mais do que uma hashtag, essa é uma causa a ser defendida por todos. pic.twitter.com/m4gP9fq5QD — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 22, 2019

A campanha teve início após a divulgação do vídeo polêmico e preconceituoso de Bastos na internet. O jogador pediu desculpas e disse que era uma brincadeira.

O Tricolor também fará outra ação de muito reconhecimento para a partida no Maracanã. Cinquenta crianças moradoras da Cidade de Deus serão levadas para assistir ao jogo no Setor Oeste.

O primeiro duelo da Taça Rio entre Bangu e Fluminense terá início às 21h (de Brasília), no Estádio do Maracanã.

