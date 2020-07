Fluminense tem dinheiro arrecadado com transmissões da FluTV penhorado; entenda

Caixa Econômica Federal obtém na Justiça a penhora de receitas da FluTV com a transmissão das partidas contra o Flamengo, pelo Carioca 2020

Os resultados com as transmissões da decisão da e da primeira final do Carioca foram excelentes para o , mesmo que o título tenha ficado com o Flamengo. Após recordes batidos e boas quantias de receita, tudo parecia indo bem para o Tricolor. No entanto, o dinheiro arrecadado com as partidas pela FluTV, canal oficial do clube no YouTube, foi penhorado em decisão judicial.

A apreensão dos bens foi obtida pela Caixa Econômica Federal na Justiça, nesta semana, e a decisão coube ao juiz Alfredo Jara Moura, da Justiça Federal do Rio de Janeiro (JFRJ).

Além da penhora das receitas obtidas com a FluTV, também ficou decidido que a TV Globo deve repassar 15% dos valores de transmissão que o Tricolor ainda teria direito ao banco federal.

Esse valor é referente ao contrato da emissora para a transmissão do Carioca 2020. Mesmo com a rescisão do vínculo, anunciada pelo grupo após a transmissão de Flamengo e Boavista através da FlaTV, a Rede Globo informou que manteria os pagamentos previstos para os clubes do Rio de Janeiro.

A informação foi inicialmente publicada pelo Esporte News Mundo.

Por que o dinheiro foi penhorado?

A penhora dos bens aconteceu por conta de uma dívida do clube com a Caixa Econômica Federal, em ação que corre desde o ano de 2003. O valor atual da dívida é de R$ 8.723.502,55, mesmo valor bloqueado na decisão judicial.

No início de 2016, o valor a ser pago pelo Fluminense havia sido parcelado, mas o acordo foi rescindido em abril de 2019, por descumprimento das condições estabelecidas entre as partes. Com isso, a Caixa entrou com um pedido de penhora sobre a receita de bilheteria de todos jogos a serem disputados pelo Fluminense.

No entanto, com a pandemia do novo coronavírus e sem a perspectiva de jogos com presença de público em um futuro próximo, o banco requereu a penhora sobre os direitos de transmissão das partidas e teve o pedido aceito pela Justiça.

Assim, além dos 15% do valor a ser pago pela Rede Globo, ficou determinado o bloqueio da receita obtida com a FluTV.

“Determino, ainda, a intimação da empresa Google (Proprietária do site de streaming YOUTUBE que hospeda o canal FLUTV), para que deposite, em conta à disposição deste Juízo, a totalidade dos créditos a serem recebidos pelo clube executado em decorrência de transmissão e publicidade, até o montante ora objeto da cobrança (R$ 8.723.502,55)", diz a decisão da Justiça.