Fluminense sub-20 na Copinha 2022: próximo jogo, classificação e mais da campanha

Segundo time com mais títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fluminense começou a edição de 2022 da competição com duas vitórias nos dois primeiros jogos, garantindo assim sua vaga para o mata-mata da Copinha.

O Fluminense vem para a competição com alguns nomes que já fizeram parte do elenco profissional, e outras promessas ainda não tão conhecidas pelo torcedor. Os meninos de Xerém vão em busca do hexacampeonato da Copinha, título que o tricolor não conquista há 33 anos.

Qual o próximo jogo dos meninos de Xerém? Como está a classificação do Grupo 6, no qual está o time? Veja abaixo os detalhes do sub-20 do Fluminense, que busca o hexacampeonato do Fluzão na competição.

Qual o próximo confronto do Fluminense sub-20 pela Copinha 2022?

Já classificado para o mata-mata, o Fluminense espera a definição do grupo 5, para saber qual será seu adversário na segunda fase da competição. Francana, Juventude e Ponte Preta são os possíveis adversários do Tricolor das Laranjeiras.

Classificação do grupo do Fluminense na Copinha 2022

POSIÇÃO TIME P PTS V E D GP GC SG 1º Fluminense 2 6 2 0 0 4 0 +4 2º Jacuipense-BA 2 3 1 0 1 4 1 +3 3º Fast-AM 2 3 1 0 1 1 3 -2 4º Matonense-SP 2 0 0 0 2 0 5 -5

Como vem o Fluminense para a Copinha?

O Fluminense tem em seu elenco da Copinha três nomes que já estão integrados ao grupo do time principal: John Kennedy, Matheus Martins e Wallace. E também possui alguns nomes que ainda não são muito conhecidos pela torcida em geral, mas que podem se destacar pela qualidade que já mostraram em outros momentos na base: Marcos Pedro e Jefté (laterais), Alexander (volante) e Arthur (meia). O meia Arthur, inclusive, detém o recorde de jogador mais novo a estrear pelo time profissional do Fluminense.