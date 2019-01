Fluminense se entende com Sevilla e avança em direção a Ganso, segundo portal

Diretoria do Tricolor das Laranjeiras está em negociação com o Sevilla e já entrou em acordo sobre tempo de empréstimo

Paulo Henrique Ganso pode estar voltando para o Brasil. O meio-campista de 29 anos é alvo do Fluminense, que já avançou nas negociações com o Sevilla para trazer o ex-Santos para ser o comandante do meio de campo do clube carioca.

De acordo com o Globo Esporte, os dois clubes chegaram a um consenso sobre o tempo de empréstimo. O time espanhol queria que Ganso ficasse apenas seis meses no Brasil e voltasse para a Espanha antes do começo da temporada 2019/20. Todavia, o Flu tem a intenção de segurar Ganso até o final de 2019. O acordo foi feito entre as partes e o tempo de empréstimo ficou definido até o fim do ano.

O próximo passo que as equipes buscam acertar é a questão dos salários. A realidade salarial do atleta no Sevilla é muito maior do que o teto oferecido pelo Fluminense. Por isso, o clube brasileiro tenta um acordo de composição salarial com os espanhois, ou seja, quer que o time de Andaluzia pague uma parte dos ordenados. Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

(Foto: CRISTINA QUICLER/AFP/Getty)

Esse deve ser o passo final da negociação.

O interesse do Flu no ex-jogador do São Paulo deve-se, principalmente, à saída de Junior Sornoza para o Corinthians. O equatoriano era o mais importante armador da equipe, que vem sofrendo desmanches há pelo menos duas temporadas.