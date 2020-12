Fluminense x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (26), pela 27ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Líder disparado, o visita o neste sábado (26), às 21h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo nos canais SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x São Paulo DATA Sábado, 26 de dezembro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: João Ennio (RJ)

VAR: Daniel Nobre (RS)

Assistentes VAR: Vinicius Gomes (RS) e Andre da Silva (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca reencontrar o caminho da vitória / Foto: Lucas Merçon / Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo nos canais SporTV e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de um empate e uma derrota, o Fluminense entra em campo buscando reencontrar o caminho da vitória.

Para o duelo, o técnico Marcão não terá Hudson, Ganso e Luccas Claro.

Já o São Paulo, líder com 53 pontos, pode poupar alguns jogadores para o confronto de volta contra o pela semifinal da Copa do . O Tricolor terá de tirar a vantagem de 1 a 0, e vencer por dois gols de diferença para ir à final.

"A possibilidade existe, mas é uma possibilidade. Existem todas: de poupar, de não poupar, poupar uma parte. Vamos conversar com eles. Conversar com eles é o que mais fazemos aqui, para saber como eles se encontram. A gente vai conversar e ver qual a necessidade, o que é melhor para o São Paulo, poupar ou não. Estamos nas duas frentes, nos dois campeonatos, e é um time que consegue se recuperar bem de um jogo para o outro. Então vamos ver o que é melhor para o time", disse o técnico Fernado Diniz.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Igor Julião (Calegari), Nino, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Yuri, Yago Felipe e Nenê; Michel Araújo, Marcos Paulo e Fred (Wellington Silva).

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 13 de dezembro 2020 2 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 16 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fluminense Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília) x Fluminense Campeonato Brasileiro 13 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 0 Campeonato Brasileiro 16 de dezembro de 2020 Grêmio 1 x 0 São Paulo 23 de dezembro de 2020

Próximas partidas