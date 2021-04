Fluminense x River Plate: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), pela fases de grupos da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fluminense recebe o River Plate nesta quinta-feira (22), às 19h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será transmitida ao vivo na Fox Sports, na TV fechada, e no Facebook da Conmebol. Na Goal, você pode acompanhar todos os lances clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x River Plate DATA Quinta-feira, 22 de abril de 2021 LOCAL Macaranã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Flu busca a vitóris na fase de grupos da Libertadores / Foto: Mailson Santana/Fluminense

A Fox Sports, na TV fechada, e o Facebook da Conmebol, vão transmitir o jogo desta quinta-feira, às 19h (de Brasília)

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Quais são os canais da Fox Sports?

O Fluminense estreia na Copa Libertadores 2021 tendo como primeiro adversário o River Plate no grupo D. Mas apesar de Fred apontar que os argentinos chegam como favoritos, o atacante prometeu um time com "coragem e personalidade" no Maracanã.

"Nosso sentimento é o que sempre aconteceu. É de respeitar muito nossos adversários, com o River não vai ser diferente, mas ter muita coragem e personalidade. Futebol é um jogo muito emocional, onde trocamos momentos com os nossos adversários. Terão momentos no jogo que teremos posse, em outros será nosso adversário. Nossa briga será por tomar o espaço em todos os setores do campo e agredir ao máximo. Em todas as análises, sabemos que o favorito é o River, não só no nosso grupo, mas em toda a competição. Mas sabemos da nossa força, coletiva. Vamos dar a nossa vida na quinta-feira.", disse o camisa 9.

Para o confronto, o técnico Roger Machado não poderá contar com Bobadilla. A Conmebol afirma que não recebeu documentação dentro do prazo. Além dele, David Braz, que se recupera de Covid-19, também será desfalque.

Por outro lado, Abel Hernández, Cazares e Manoel estão aptos para enfrentar o River.

Já o River Plate não poderá contar com Matías Suárez e Pinolatrata, lesionados, e Rojas e Carrascal, suspensos. Nicolas De La Cruz é tratado como dúvida.

BOM DIA, MELHOR E MAIS BONITA TORCIDA DO MUNDO! FALTA 1⃣ DIA PRA NOSSA ESTREIA NA LIBERTADORES! VAMOS PRA CIMA, FLUZÃO! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/4ye5qzjcYa — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 21, 2021

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Wellington, Martinelli, Yago e Nenê; Kayky e Fred.

Provável escalação do River: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Fluminense 3 x 1 Nova Iguaçu Carioca 11 de abril de 2021 Fluminense 1 x 0 Botafogo Carioca 17 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Madureira Carioca 25 de abril de 2021 11h05 (de Brasília) Santa Fe x Fluminense Libertadores 28 de abril de 2021 21h (de Brasília)

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 3 x 2 Colón Campeonato Argentino 12 de abril de 2021 Central Cordoba 0 x 5 River Plate Campeonato Argentino 17 de abril de 2021

Próximas partidas