Fluminense recusa proposta por Nino e Tigres promete nova investida

O Fluminense recusou uma proposta de 5 milhões de dólares (R$ 28,3 milhões) do Tigres, do México, pelo zagueiro Nino. O Tricolor que tem 60% dos direitos econômicos do atleta até tentou negociar com o Criciúma, que detém os 40% restantes, uma fatia maior, mas não houve acordo. A informação foi trazida pelo GE e confirmada pela GOAL.

A ideia do Fluminense era ficar com 4,5 milhões dólares deixando os demais 500 mil dólares com o time catarinense, o que foi prontamente negado. Sendo assim, a diretoria Tricolor decidiu negar a oferta, frustrando os planos de Nino.

Segundo soube a GOAL, a proposta financeira agradou muito o zagueiro, que pediu ao Fluminense para ser negociado e já dava a saída como certa. O Tigres, por sua vez, promete voltar com uma nova oferta nos próximos dias.

Recentemente, Nino recebeu algumas sondagens e uma proposta do Oriente Médio, mas nenhuma que o seduziu tanto quanto a do Tigres. O zagueiro também esteve no radar do Benfica, a pedido de Jorge Jesus. Com a saída do técnico, no entanto, o interesse do clube português esfriou.