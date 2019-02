Fluminense rebate fala homofóbica de vascaíno com manifesto pela diversidade

Fellipe Bastos protagonizou ofensa ao Tricolor das Laranjeiras durante festa do título da Taça Guanabara e recebeu resposta do clube pelo Twitter

Durante a festa do título da Taça Guanabara após a vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense, o meia Fellipe Bastos, do Vasco, foi protagonista de ofensas homofóbicas ao clube de Xerém.

Além da provocação pela queda para a Série C do Campeonato Brasileiro, Bastos, ao lado de um funcionário do Cruz-Maltino, puxou um cântico associando o time rival ao público LGBTI+ de maneira pejorativa.

Fellipe Bastos usa grito homofóbico para provocar o Fluminense após título do Vasco. https://t.co/2ymVapNwBn pic.twitter.com/cvidJTv48N — Jogo Extra (@Jogo_Extra) 18 de fevereiro de 2019

Em resposta ao jogador, o Flu postou um manifesto na manhã desta segunda-feira repudiando a atitude de Fellipe, declarou apoio à diversidade e se declarou como o “time de todos”.

Vasco e Fellipe Bastos não se posicionaram até o momento.