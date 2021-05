Fluminense precisa vencer o River Plate para ir às oitavas da Libertadores... mas outros cenários são possíveis

O Tricolor já poderia ter se garantido no mata-mata, mas derrota para o Júnior de Barranquilla adiou o objetivo

Tudo que o Fluminense precisava para garantir, com uma rodada de antecedência, a sua vaga nas oitavas de final da Libertadores da América era de um empate contra o Júnior de Barranquilla, nesta terça-feira (18), dentro do Maracanã. No entanto, a equipe comandada por Roger Machado não fez uma boa exibição: concedeu muitos espaços, especialmente no meio-campo, e foi derrotado por 2 a 1 pelos colombianos.

Carmelo Valencia e Edwin Cetré marcaram para o time colombiano, enquanto Abel Hernández descontou para os tricolores. E se o cenário era relativamente tranquilo para o Flu antes desta quinta rodada do Grupo D, o clube das Laranjeiras agora se vê em uma situação mais complicada: vai definir a sua classificação contra o River Plate, na Argentina.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

De forma parecida (embora muito menos caótica) com a realidade do Santos, o Fluminense fica na espera do resultado entre River Plate e Santa Fé nesta quarta-feira (19) – duelo no qual os argentinos não contarão com nenhum goleiro de ofício, depois de um surto de covid em seu elenco. A certeza para a massa tricolor é apenas uma: se vencer os argentinos na última rodada, avançam sem precisar de outra combinação de resultados.

Independentemente do resultado entre River e Santa Fé, o Fluminense poderá garantir sua vaga para as oitavas até mesmo em caso de derrota para o time de Buenos Aires. Neste caso, porém, não dependerá de suas forças e precisará torcer para o Junior de Barranquilla não vencer o Santa Fé no último duelo.

Vamos à simulação:

River Plate perde para o Santa Fé na quarta-feira

(Foto: Getty Images)

Com mais de 20 desfalques, incluindo todos os seus goleiros, não é um absurdo pensar que o River Plate poderá ser derrotado para os colombianos do Santa Fé – mesmo jogando em casa.

Se for o caso, o Fluminense seguirá na ponta da tabela de sua chave, com 8 pontos. Desta forma, o Tricolor avança mesmo em caso de derrota para o River desde que Júnior e Santa Fé fiquem no empate. Se empatar contra o River, precisa torcer para o Júnior de Barranquilla não vencer o Santa Fé.

River Plate ganha do Santa Fé

O futebol é o esporte onde milagres acontecem, então não é possível riscar a vitória deste River Plate cheio de desfalques da lista de possibilidades. Se for o caso, os argentinos passam à ponta da tabela (com 9 pontos) e o Fluminense ficaria na segunda posição com os seus 8 pontos.

Nesta realidade, o Santa Fé já estaria eliminado na última rodada. Em caso de derrota contra o River Plate, o Fluminense teria que torcer para o Júnior de Barranquilla não vencer o Santa Fé. Em caso de empate contra o River, o Tricolor avançaria também caso o Júnior não vença o Santa Fé. Ou seja: o Júnior de Barranquilla não poderia somar três pontos.

River e Santa Fé empatam

Caso o duelo desta quarta termine em empate, o Fluminense avançaria até com derrota ou empate contra o River Plate desde que o Júnior de Barranquilla não vencesse o Santa Fé.