Fluminense-PI x Santos: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Nesta terça (08), o Santos vai até o Piauí enfrentar o Fluminense-PI pela segunda rodada da Copa do Brasil 2022, em duelo que acontece às 21h30 (de Brasília). A transmissão ocorre na TV fechada, pelo canal SporTV, e no streaming Premiere, da Rede Globo. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense-PI x Santos DATA Terça-feira, 8 de março de 2022 LOCAL Albertão - Teresina, PI HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Fluminense Esporte Clube/Divulgação

O SporTV, na TV por assinatura, e o Premiere, pelo streaming, serão os locais de transmissão do jogo desta terça-feira. Na GOAL, você acompanha aos principais lances do confronto em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Estreante e com boa vitória, o Fluminense-PI chegou na competição e marcou um placar de 2 a 0 em cima do Oeste, com dois gols de Mário Sérgio.

O Santos, da mesma forma, vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Salgueiro, com gols de Zanocelo, Ângelo e Rwan. Na última edição, acabou derrotado para o Athletico e ficou de fora do resto do torneio, caindo nas quartas. O vencedor do duelo será sorteado junto ao seu adversário para a próxima fase.

TERÇA TEM PEIXÃO! Elenco santista treinou em Atibaia na manhã deste domingo focando em mais uma partida decisiva pela Copa do Brasil! ⚪⚫ pic.twitter.com/56Q0ICCSmo — #SantosDoMundo (@SantosFC) March 6, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLUMINENSE-PI

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense-PI 2 x 0 Oeste Copa do Brasil 24 de fevereiro de 2022 Fluminense 1 x 0 Corí-Sabbá Campeonato Piauiense 3 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense-PI x Santos Copa do Brasil 8 de março de 2022 21h30 (de Brasília) 4 de Julho x Fluminense-PI Campeonato Piauiense 9 de março de 2022 20h00 (de Brasília)

SANTOS

Últimas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA Salgueiro 0 x 3 Santos Copa do Brasil 23 de fevereiro de 2022 Santos 2 x 2 Novorizontino Campeonato Paulista 27 de fevereiro de 2022

Próximas partidas