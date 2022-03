Fluminense-PI x Santos: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Brasil 2022

Em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Brasil 2022, o Santos vai até Teresina enfrentar o Fluminense-PI, às 21h30 (de Brasília), no estádio Albertão. As duas equipes chegam com vitórias por 2 a 0 sobre o Oeste e 3 a 0 em cima do Salgueiro, respectivamente.

O Santos chega após eliminação nas quartas na Copa do Brasil 2021, quando caiu para o Athletico. O Fluminense-PI chega como clube inédito, em sua primeira participação no torneio.

Dentre vários portais, nenhum consta algum duelo anterior entre os dois elencos, podendo ser a primeira vez em que as duas equipes se enfrentam.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Pelo lado alvinegro praiano, o técnico Bustos não poderá contar com algumas peças importantes: o goleiro John, os laterais Madson e Felipe Jonatan e os meias Sánchez e Kevin Malthus estão lesionados. O treinador não escondeu, ainda, o clima para o confronto: "A ansiedade sempre vai estar presente para as partidas e para terça não será diferente".

No caso do Tricolor do Piauí, o volante Pio e o meia Janeudo ficaram fora do treino de sábado e serão dúvidas para o técnico Marcelo Vilar para o jogo contra o Santos.

Possível escalação do Fluminense-PI: Nicolas; Gean, Ramon, Michael e Thiaguinho; Elivelton (Pio), Sapé e Bismarck; Mário Sérgio, Eduardo e Tarcisio.

Possível escalação do Santos: João Paulo; Vinicius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme.

DESFALQUES

FLUMINENSE-PI:

Pio (VOL) e Janeudo (MEI): lesionado e com dores, respectivamente;

SANTOS:

John (GOL), Madson (LAT), Felipe Jonatan (LAT), Sánchez (MEI) e Kevin Malthus (MEI): lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fluminense-PI e Santos será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV por assinatura, e no Premiere, no streaming, no Albertão. Na GOAL, você acompanha aos principais lances do duelo em tempo real.