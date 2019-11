Fluminense perde Muriel e ganha motivos para se preocupar no Brasileirão

Goleiro tricolor, dono de alguns dos melhores números dessa edição, fratura a mão e não atua mais em 2019

Muriel, goleiro do , teve um final de semana para ser esquecido. A derrota por 2 a 1 para o colocou o time carioca novamente na zona de rebaixamento e o goleiro que falhou em um dos gols da equipe colorada na partida fraturou a mão esquerda durante o embate.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (12) por meio do site oficial do Fluminense. Em nota, o clube ressaltou que Muriel não atuará mais nesta temporada.



(Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

Confira a nota na integra:

“O goleiro Muriel sofreu uma fratura na mão e não joga mais esse ano. Em exame realizado na manhã desta terça-feira, foi detectada a fratura no primeiro metacarpo da mão esquerda, que afastará o camisa 27 das rodadas finais do Campeonato Brasileiro”, escreveu.

Números de Muriel no Brasileirão

A lesão de Muriel preocupa os torcedores do . O clube ficará sem um dos principais jogadores do elenco nesta altura do campeonato, no qual a equipe luta contra o rebaixamento. Das nove vitórias do tricolor carioca no Brasileirão, Muriel esteve presente em sete, um dos atletas que mais venceu pela equipe nesta edição da competição nacional.

O goleiro ainda soma percentual de 77,36% em defesas no Campeonato Brasileiro, numéro próximo ao de Diego Alves, do , com 78%. Em quinto no ranking dos goleiros com mais defesas feitas, Muriel iguala as marcas de Paulo Victor, do , Tiago Volpi, do e Weverton, do . Arqueiros de times que brigam por vaga na Libertadores 2020.

O Fluminense não estabeleceu um retorno concreto de Muriel aos gramados. Porém, a ausência nas últimas seis rodadas do Brasileirão poderá custar caro.