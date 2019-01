Fluminense no Mercado: Quem chega e quem sai em 2019?

Fique por dentro das contratações e saídas do Tricolor para a próxima temporada

O Fluminense não teve um 2018 fácil, tendo que lutar até o fim contra o rebaixamento no Brasileirão.

Exatamente por isso, 2019 começa com muita mudança no departamento de futebol do Tricolor das Laranjeiras. Confira quem chegou e quem saiu.

QUEM CHEGA

Negócio fechado!

Fernando Diniz: ex-jogador do clube, ele chega para ser treinador e assinou até o final do ano.

ex-jogador do clube, ele chega para ser treinador e assinou até o final do ano. Matheus Ferraz: o zagueiro de 33 anos estava no América-MG e assinou até o fim da temporada.

o zagueiro de 33 anos estava no América-MG e assinou até o fim da temporada. Bruno Silva: o meio-campista assinou até o final do ano e estava no Cruzeiro.

o meio-campista assinou até o final do ano e estava no Cruzeiro. Ezequiel: assim como Bruno Silva, estava no Cruzeiro e chegou em meio à negociação que levou Jadson à Minas Gerais.

assim como Bruno Silva, estava no Cruzeiro e chegou em meio à negociação que levou Jadson à Minas Gerais. Luis Felipe: atacante de 21 anos, chega até o fim de 2019 e estava no Internacional.

atacante de 21 anos, chega até o fim de 2019 e estava no Internacional. Mateus Gonçalves: o atacante pertence ao Zacatepec, do México, estava no Sport e agora está emprestado ao Tricolor.

o atacante pertence ao Zacatepec, do México, estava no Sport e agora está emprestado ao Tricolor. Yony González: o meia-atacante estava no Junior de Barranquilla, da Colômbia, e acertou contrato até o fim de 2019.

Além disso, o Fluminense conseguiu renovar os empréstimos de Gilberto e Digão, além de ter contratado em definitivo os seguinte atletas: Rodolfo e Marlon.

QUEM SAI

Ao longo de quase uma década, o zagueiro Gum deixou a sua marca na história do Fluzão! #ObrigadoGum pic.twitter.com/nZYVSshrj3 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 29 de dezembro de 2018

Já foi embora!

Júlio César: não renovou e acabou sendo contratado pelo Grêmio.

Gum: final de contrato.

Sornoza: vendido a Corinthians.

Richard: vendido ao Corinthians.

Ayrton Lucas: vendido aos Spartak de Moscou.

Marcos Júnior: vendido para o Yokohama Marinos, do Japão.

Jadson: vendido para o Cruzeiro.